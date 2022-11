Berner établit un nouveau record

Berner Group est en grande forme. Dans un communiqué, l’entreprise allemande annonce avoir réalisé le meilleur mois de septembre de son histoire et a établi un nouveau record en termes de chiffre d'affaires. Ainsi, la société familiale a vu son chiffre d'affaires grimpé de 7,7% pour atteindre les 570 M€ (contre 530M€ l’année précédente), réalisant ainsi « le meilleur semestre de son histoire. » Et avec 113M€, « le mois de septembre a été le mois le plus important, en termes de chiffre d'affaires, depuis la création de l'entreprise en 1957. »

Signes de ralentissement

« Au premier semestre, nous avons connu une croissance dans toutes les régions d'Europe. Nous sommes satisfaits de la dynamique, car nous avons anticipé les défis, notamment logistiques, ainsi que la raréfaction des matières premières. Dans l’artisanat du bâtiment, nous observons toutefois les premiers signes d'un ralentissement des ventes », déclare le pdg Christian Berner. Dans le segment de la construction, les chiffres d'affaires ont augmenté de 5,3% au cours des six premiers mois de l'exercice.

Le moteur : l'e-commerce

Le moteur de cette évolution reste l’e-commerce. « Depuis quatre semestres consécutifs, le chiffre d'affaires du e-commerce est en effet en hausse (avec des taux de croissance à deux chiffres). Entre avril et septembre, le Berner Group a ainsi augmenté son chiffre d'affaires e-commerce de 13%, pour atteindre 81 millions d'euros, par rapport à la même période de l'année précédente. » Dans le détail, la région Sud-Ouest (France, BeNeLux, Espagne et Portugal), Berner gagne même déjà près d'un euro sur quatre grâce à ce canal de vente.