Berner dépasse le milliard

Au cours de l'exercice 2021/2022, Le fabricant allemand et distributeur pour le bâtiment et l’industrie a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,12 Md€, en hausse de près de 8 %.

Berner Group est en forme. Dans un communiqué, l’entreprise allemande annonce un nouveau record en termes de chiffre d'affaires. Au cours de l'exercice 2021/2022 (du 1er avril au 31 mars), il a augmenté de 7,8 % par rapport à l'année précédente pour près de 1,12 Md€ (année précédente : 1,037 Md€). « Des taux de croissance supérieurs à la moyenne ont été enregistrés dans les activités commerciales propres aux secteurs de la mobilité et de la construction. »

Le groupe de la France en hausse

Dans le détail, sur ses marques Berner et BTI, le distributeur allemand a vu son volume de vente croître de 9,6 %, dépassant ainsi « pour la première fois » le milliard d'euros. Ce résultat a été stimulé par la demande des professionnels, notamment ceux du secteur du bâtiment (+9,5 %). Dans la région Sud-Ouest, qui est composée de la France, du Benelux et de la péninsule ibérique, le chiffre d'affaires a quant à lui augmenté de plus de 12 %.

1€ sur 7 généré par le e-commerce

Le groupe Berner enregistre également un engouement de plus en plus important des professionnels pour ses dispositifs digitaux. « Pour la troisième année consécutive, la croissance du volume de vente du e-commerce est à deux chiffres (+27,8 %). La part du commerce en ligne passe ainsi à près de 14% au sein du Berner Group. Près d'un euro sur sept est désormais généré par le commerce électronique. Si l'on additionne tous les canaux de vente alternatifs, c'est-à-dire le commerce électronique, la vente par téléphone, les dépôts, la part du chiffre d'affaires dépasse déjà les 25%. »