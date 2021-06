Berner arrive en Ile-de-France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Ile-de-France Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Artisan outillage Supprimer Valider Valider

Après Lyon et Lille, la filiale française du groupe allemand spécialisé en qofi ouvre son premier magasin francilien, à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine.

Berner poursuit de bâtir son réseau. Après Lyon et Lille, la filiale française du groupe allemand spécialisé en quincaillerie et fournitures industrielles (qofi) ouvre sa troisième agence. Elle a choisi l’Ile-de-France, plus précisément Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine.

Un LS de 90 m²

Cette nouvelle agence reprend le concept de ces prédécesseurs, « à savoir un lieu à mi-chemin entre le magasin et le dépôt. » Cette nouvelle unité intègre un libre-service de 90 m² où est exposé les « références les plus plébiscitées par ses clients » : le plan de vente propose des produits chimiques et une offre « pléthorique » de vis, de consommables et d’électroportatifs, « dans des rayonnages fait d’un gris, mat et sobre, et du bleu reconnaissable de la marque de Künzelsau ». « Au milieu de la scène, Berner a positionné un espace détente réservé aux professionnels qui viennent récupérer leurs commandes ou boire (gratuitement) le café. »

Livraison à vélo dans Paris

Accolée à cette surface de vente, l’agence dispose d’un stock de 220 m² qui « permet à Berner de proposer une multitude de services comme la livraison sur site en trois heures. » Le distributeur « compte également apporter davantage de flexibilité et de possibilités grâce à une livraison dite sur-mesure, laissant le choix aux professionnels de convenir de la date, de l’heure et du lieu d’arrivage des marchandises commandées. » A noter qu’il a choisi « de s’allier » à Noveo pour délivrer les petits colis à vélo, une alternative adaptée aux contraintes de circulation dans la capitale.

Casiers de retrait sécurisés

Par ailleurs, l’agence est dotée de casiers de retraits sécurisés. Installés à l’extérieur du point de vente de manière à être accessibles 24h/24 et 7j/7, ces Berner Box doivent permettre aux professionnels de venir récupérer leurs produits quand ils le peuvent, et en toute autonomie. Il propose également la location de machines, le flocage des vêtements de travail et la vente de visserie en vrac, un service d’abord testé dans le magasin de Lille et qui a été accueilli positivement par des professionnels dont les besoins en vis ne nécessitent parfois pas l’achat d’une boîte de plusieurs centaines d’unités.