Berner a généré plus de 1 € sur 8 sur ses canaux numériques.

Le spécialiste allemand du Quofi a publié ses résultats annuels. Et le chiffre d'affaires du e-commerce a augmenté de 30 % dans toute l'Europe sur l’exercice avril 2020-mars 2021.

Au cours de l’exercice 2020-2021 qui vient de se terminer, le groupe Berner a enregistré une croissance de +1,2 % de son chiffre d’affaires (1,061 Md€ contre 1,048 Md€ l’an passé), par rapport à l’année précédente, « et ce malgré des conditions très difficiles ». D’après le communiqué de la société allemande, « les ventes en ligne ont contribué de manière significative à ce résultat ». Sous l'impulsion « d'une augmentation considérable » de nouveaux clients (+54 %), le spécialiste du quofi « a enregistré un nouveau record absolu de commandes passées via ses canaux numériques (boutique en ligne et application mobile). »

L'Italie superforme

Après une hausse de 18 % de l’activité e-commerce en 2019/20, Berner Group a enregistré une augmentation d’environ 30 % en 2020/21 à 121 M€. Le Benelux conserve sa position de tête dans le groupe avec une part de 30 % du chiffre d’affaires dans l’e-commerce.

Néanmoins, un pays et une région ont superformés. L’Italie a signé une « croissance exceptionnelle » de 113 % et la région Est, qui comprend l'Autriche et huit autres marchés (de la Lettonie à la Hongrie, en passant par la Croatie), a enregistré « une hausse remarquable de 40 % de ses ventes en ligne ». Toujours selon le communiqué, les canaux numériques ont généré plus de 1 € sur 8. « Dans les pays du Benelux, ce chiffre a atteint près de 1€ sur 4. »

La France résiste

Plus globalement, la marque Berner a maintenu son chiffre d’affaires au niveau de l’année précédente, engrangeant ainsi plus de 814 M€ (contre 815 l’année précédente). « La région Sud est celle qui a le mieux résisté à la pandémie avec une hausse de 1 % de son chiffre d’affaires (env. 400 M€), et ce bien que cette région réunisse trois pays, la France, l’Espagne et le Portugal, qui ont très longtemps connu des mesures de confinement plus strictes qu’ailleurs. »

Quant à la marque BTI, spécialisée dans les produits dédiés au monde du bâtiment, elle a enregistré une augmentation de 6 % de son chiffre d’affaires à123 M€.