Bernard Devert nommé président du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées

L'institution gouvernementale est désormais présidée par le patron d'Habitat et Humanisme, fédération regroupant associations, sociétés foncières et agences immobilières en faveur de la mixité sociale.

Bernard Devert, fondateur de la fédération Habitat et Humanisme, préside depuis cet été le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD). Le décret de nomination a été publié au Journal officiel du 7 juillet dernier.

Créé en 1992 à la demande de l’Abbé Pierre, le HCLPD est une institution gouvernementale dont l’objectif est de « mener une veille et rédiger des propositions sous la forme d’un rapport annuel remis au Président de la République », explique Habitat et Humanisme.

Bernard Devert succède à Marie-Arlette Carlotti. L'ex-ministre socialiste du gouvernement Ayrault avait succédé en 2015 au fondateur du Samu social Xavier Emmanuelli.

Le Mouvement Habitat et Humanisme a été lancé par le prêtre en 1985 « pour agir en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et au développement de la mixité sociale », rappelle la fédération reconnue d’utilité publique.

Celle-ci regroupe aujourd’hui 56 associations dans 83 départements de France, deux sociétés foncières, huit agences immobilières à vocation sociale, un pôle d’accueil et d’intégration de réfugiés ainsi que l’association Habitat et Humanisme Soin, réseau d’établissement de retraite et de soin.