Bercy confirme la disparition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2023

« Définitive [et] en une seule fois ». Au détour d’une interview accordée dans sa bergerie basque au quotidien régional Sud-ouest, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a confirmé le 21 août la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette mesure met les collectivités locales à contribution au service d’un objectif de sobriété des dépenses publiques. Durant le quinquennat, leur augmentation n’atteindra que 0,6 % en moyenne par an en volume, « soit le niveau le plus faible depuis 20 ans », souligne le ministre.