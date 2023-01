Bercy met en place un outil d’analyse des coûts de production des matériaux de construction

Depuis la reprise d’activité observée après la crise du Covid-19, les entreprises du BTP font face à des difficultés d’approvisionnement et d’augmentation des prix des matériaux et matières premières et la hausse du prix de l’énergie aggrave encore les tensions déjà fortes dans la filière (lire notre décryptage : Prix des matériaux : inflation, récession et décarbonation, le trio infernal).

Face à ces enjeux importants, le gouvernement s’était résolument engagé, dans le cadre des Assises du BTP, le 22 septembre dernier, pour soutenir la filière. L'une des 13 mesures issues de ces Assises concernait une réflexion, confiée au Médiateur des entreprises, au sujet de l'amélioration de la prévisibilité sur l'évolution des prix des matières premières.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, avait confié au Médiateur des entreprises la mission de conduire, en lien avec les fédérations professionnelles concernées, les travaux de mise en oeuvre de cette mesure. Lors de ces travaux, il est apparu que l’élaboration d’indices de coût « matériaux de construction », traduisant les évolutions des différents facteurs de coûts de production, était de nature à répondre au besoin de visibilité exprimé par l’aval de la filière, en période de forte volatilité des prix, pour établir leurs devis et marchés.

Ce jeudi 26 janvier, il a dévoilé la concrétisation de ces travaux - auxquels ont été associés la DGCCRF et l’Insee - avec la mise à disposition d’un outil objectif et indépendant destiné à éclairer les acteurs de la filière sur la décomposition des coûts de production des matériaux.

Indices "matériaux de construction"

En tant que tiers de confiance, l'Insee devra recueillir, traiter et diffuser les données relatives aux facteurs de coûts, dans le respect du secret statistique. L’Insee élaborera, avec les acteurs de la filière, des indices de coût de production « matériaux de construction » sur la base de la méthodologie employée pour les index BT/TP qu’il conçoit et diffuse.

« La mise en place d’indices de coût de production portant sur les matériaux de construction doit permettre aux entreprises d’établir leurs devis en connaissance de cause et à leurs clients d’avoir une meilleure visibilité sur les prix finaux. J’ai demandé à l’Insee de recueillir au plus vite ces informations, afin de publier un premier indice au plus tard en avril prochain », a expliqué Bruno Le Maire dans un communiqué.

L’élaboration d’indices portant sur les coûts de production de matériaux identifiés comme prioritaires est donc engagée dès à présent. et les industriels, sur une base volontaire, sont invités à fournir au plus vite des informations.

Dans un communiqué, la FFB s'est félicité de la mise en place du dispositif et rappelé que "sa pleine réussite impliqu(ait) la participation de l’amont de la filière, industriels et distributeurs". "La FFB sait pouvoir compter sur eux, au nom de la solidarité de filière dans un contexte toujours difficile", conclut-elle.