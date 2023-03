BePOSITIVE AWARDS : 57 innovations en lice pour devenir lauréates de l’édition 2023 du concours !

Les 4 jurys, composés de fédérations, professionnels et médias, et les visiteurs pourront découvrir l’ensemble des innovations sur les stands des entreprises candidates et lors de pitchs de présentations organisés sur le Forum Exposants.

En plaçant l’innovation au cœur du salon, BePOSITIVE se positionne comme le rendez-vous incontournable pour les professionnels de la transition énergétique en recherche de solutions concrètes pour leurs projets.

DATES CLES DU CONCOURS

• Le 21 mars : pitchs des candidats sur le Forum Exposants pendant la matinée et visites des stands par les jurys l’après-midi

• Le 22 mars : Délibération des jurys et cérémonie de remise des prix en fin d’après-midi sur le Forum Exposant



Qu’est-ce que les BePOSITIVE AWARDS ?

Ouverts à tous les exposants, les BePOSITIVE AWARDS récompensent le caractère innovant d’un produit ou d’un service, mais également la pertinence et l’intérêt pour la filière, la minimisation de l’impact environnemental, le bénéfice pour les utilisateurs, la performance de l’innovation, la maîtrise des coûts et enfin la démarche RSE de l’entreprise.

4 catégories récompenseront les meilleures innovations :

1. Nouveaux systèmes énergétiques : innovations liées aux énergies renouvelables.

2. Bois énergie – Flam’expo : solutions innovantes du marché bois énergie.

3. Énergie dans le bâtiment : solutions innovantes répondant aux nouvelles exigences de performance énergétique des bâtiments.

4. Solutions constructives : solutions innovantes pour des bâtiments plus durables et performants.

Les jurys désigneront un lauréat par catégorie. Pour chacune d’entre elles, ils se réserveront également le droit de décerner un prix « Coup de cœur ».

Participer au concours offre aux candidats une visibilité accrue auprès des professionnels de la transition énergétique en amont et pendant le salon, avec la présentation de l’ensemble des innovations sur le site web de l’évènement ainsi que sur l’application BePOSITIVE Connect.

Sur le salon, les visiteurs pourront facilement identifier les innovations grâce à une signalétique dédiée.

Des pitchs et visites des stands pour promouvoir les innovations et défendre les projets

Pour valoriser leur candidature, les entreprises auront l’opportunité de présenter leur innovation le 21 mars à travers un pitch de 3 minutes sur le Forum Exposants. Cette présentation, rediffusée sur l’appli mobile BePOSITIVE Connect, permettra à la fois aux entreprises de rencontrer leur public, mais également de séduire les jurys en démontrant leur capacité à défendre leur innovation.

Ce même jour, et jusqu’au lendemain matin, les jurys se rendront sur les stands des innovations présélectionnées. Ses membres pourront ainsi échanger avec les candidats et découvrir en détail les nouveautés.

À l’issue de ces visites, les jurys délibéreront pour désigner les lauréats de chaque catégorie.

Les lauréats élus par un jury de professionnels et de médias

Les prix seront décernés par un jury représentatif de l’ensemble des acteurs de la transition énergétique. Il sera composé de professionnels des filières énergie et bâtiment et de médias.

Découvrez le communiqué de presse et la liste des entreprises candidates:

