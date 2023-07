Béoplast rejoint le groupe Estémi

Cap à l’Est et au Sud-Est pour le groupe de menuiseries Estémi. Lors d’une récente visite de presse, son président Jean-Luc Nouveau n’avait pas caché qu’il cherchait à reprendre une entreprise sur le secteur AURA et Sud-Est, secteur géographique où le groupe était alors absent. Le trou dans le maillage est désormais comblé, puisque l’entreprise Béoplast, implantée à Macon (71), rachetée par Estémi, est active sur trois grandes régions : Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA grand Sud-Est. Cette acquisition élève le groupe Estémi à un chiffre d'affaires de 115 millions d’euros avec un effectif de 550 salariés.

Un 6e site de production et fabrication

Acteur national référent de la rénovation et de la construction de l’habitat individuel, Estémi est un fabricant multi-matériaux de menuiseries (Ouvêo) et de fermetures (marques Loubat Fermetures et Provélis) sur-mesure 100% françaises. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du développement externe du groupe, orchestré par Jean-Luc Nouveau depuis son arrivée à la tête du groupe en 2007. « La construction du groupe Estémi, depuis son origine, s’appuie sur l’ancrage local et le produire en France avec des sites fortement inscrits sur leur territoire, pratiquant une relation de proximité avec leurs clients, professionnels indépendants de la pose et entreprises générales », rappelle Jean-Luc Nouveau.

© Béoplast / Ouvêo Rhône-Alpes Sixième site de production du groupe Estémi, Béoplast emploie actuellement 42 personnes.

Cette intégration s’accompagne d’un changement de nom pour l’entreprise bourguignonne, Béoplast devenant Ouvêo Rhône-Alpes. « Béoplast devient le sixième site de fabrication et de production du groupe Estémi » ajoute le président du groupe « Grâce à son expertise reconnue, Béoplast enrichit notre offre de menuiseries sur-mesure performantes, durables et de fabrication française. Cette nouvelle intégration permet à Ouvêo de couvrir l’ensemble du territoire français avec une production multi-produits et multi-matériaux sur 4 sites équitablement répartis. »

Des valeurs communes

Comme les autres entités du groupe Estémi, Béoplast est une PME, qui emploie actuellement 42 salariés. En 2022, elle a dégagé un chiffre d’affaires de 8,2 millions d’euros et produit de près de 25 000 menuiseries sur son site de Mâcon. L’entrée dans un groupe comme Estémi lui permet d’avoir de nouvelles ambitions. « Ce rapprochement choisi va dans le sens du développement que je souhaitais pour Béoplast : le besoin de grandir, d’asseoir plus fortement notre savoir-faire et notre notoriété régionale ainsi que le maintien des équipes et la création de nouveaux emplois », explique, Laurent Rollet, PDG de Béoplast, qui prend la direction générale du nouveau site Ouvêo Rhône-Alpes.

De son côté, Béoplast apporte à Ouvêo un savoir-faire et une expertise technique reconnus depuis des décennies dans les métiers de la fabrication de menuiseries. « Qualité produits, écoute et proximité clients ce sont des ingrédients importants pour le développement et la poursuite de l’entreprise. Ils définissent Béoplast et ce sont des valeurs communes que nous partageons avec le Groupe Estémi » complète Laurent Rollet. Ce rachat conforte également l'assise financière de Béoplast et lui permettra de bénéficier à terme, au sein d'un groupe industriel à taille humaine, des synergies d'ordre commercial, productif et administratif, ainsi que d'un appui opérationnel et stratégique. Un fort développement du site est prévu dans les trois prochaines années.