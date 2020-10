Benoît Quignon nommé « directeur immobilier 2020 » par l’ADI

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Tertiaire Supprimer SNCF Immobilier Supprimer Marseille Supprimer France Supprimer Valider Valider

Composé du président du Plan bâtiment durable Philippe Pelletier, et de 15 professionnels du secteur, le jury de l’Association des directeurs immobiliers (ADI) a récompensé Benoît Quignon, directeur général de SNCF immobilier et des services de la ville de Marseille.

C’est un bel accomplissement pour Benoît Quignon qui vient de quitter SNCF immobilier. Alors qu’il a été nommé directeur général des services de la ville de Marseille en septembre dernier, il rafle à présent le trophée du directeur immobilier 2020 de l’ADI.

Le jury de 15 professionnels présidé par Philippe Pelletier, président du Plan bâtiment durable a tenu à saluer l’homme de 62 ans pour : « ses actions et sa façon d’incarner la fonction ». Grâce à ce prix, le lauréat devient l’ambassadeur annuel de l’association.

Benoît Quignon a été directeur général des services de la ville de Lyon de septembre 2011 à novembre 2016 ; du Grand Lyon de 2001 à 2009 et de 2011 à 2014, et directeur général de la métropole de Lyon de 2015 à 2016. Il a par la suite pris ses fonctions chez SNCF immobilier, au sein de la branche de la SNCF chargée d’assurer la gestion et la valorisation du patrimoine immobilier de la compagnie ferroviaire. Depuis septembre 2020, le directeur immobilier endosse également le rôle de DGS de la ville de Marseille.

Benoît Quignon s'est notamment livré sur ses fonctions chez SNCF immobilier, dont le rôle et la responsabilité se trouverait dans le développement de la ville : "Nous sommes des acteurs de la fabrication de la ville, je pense que notre apport est essentiel dans la manière de faire une ville frugale, agile, réversible et mobile. "

3 start-up plébiscitées

Cette année, les membres du jury ont également décidé, unanimement, de remettre un deuxième prix à Bertrand Jasson, directeur de l’immobilier groupe d’Orange depuis 2011, pour l’ensemble de sa carrière.

Enfin, pour la première fois, l’ADI s’est associée au Club innovation & immobilier dans le cadre de sa campagne des trophées pour identifier des candidats et élargir le spectre de sa notoriété. Le jury n’a pas déterminé un lauréat mais trois finalistes soumis au vote des adhérents et partenaires de l’association.

Les trois start-up plébiscitées ont été :

- Cycloove, des solutions facilitant les usagers en matière d’utilisation des mobilités actives, particulièrement le VAE.

- Sitowie, une intelligence mathématique d’après les données des matériaux du bâtiment et analyse les impacts d’usage et des effets mécaniques.

- Vertuo, qui aide à concevoir des produits immobiliers qui répondent aux enjeux climatiques et aux nouveaux usages sociétaux.