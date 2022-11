Bénéfice en hausse pour Legrand

Le fabricant de matériel électrique Legrand chutait à la Bourse de Paris jeudi 3 novembre, après l'annonce de ses résultats, les investisseurs retenant la prudence affichée face aux "nombreux facteurs adverses", en particulier l'inflation, plutôt que l'augmentation du bénéfice.

Le groupe français a annoncé dans un communiqué, avoir engrangé sur les neuf premiers mois de l'année près de 812 millions d'euros de bénéfice, pour un chiffre d'affaires de 6,154 milliards d'euros (en hausse de 19,1%).

Cela n'empêchait pas une chute de l'action de 7,23% à 71,62 euros vers 09H35, plus forte baisse de l'indice CAC 40, lui-même en repli de 1,06%. Depuis le début de l'année, elle a perdu 30% de sa valeur.

Pour les analystes de RBC, si "les ventes et le bénéfice sont légèrement supérieurs", aux attentes des analystes, "le flux de trésorerie semble plus faible. Les prévisions pour l'exercice sont confirmées mais semblent prudentes compte tenu des résultats" des neuf premiers mois.

Legrand a simplement confirmé qu'il visait une croissance des ventes comprise entre +9% et +12% (hors effets de change), avec une croissance organique entre +6% et +9% en 2022.

Au vu des "perspectives économiques incertaines" dans le monde, il est en revanche "compliqué de se projeter sur 2023", a dit son directeur général, Benoît Coquart.

Hausse du prix des matières premières

Le groupe bénéficie d'effets de change positifs, mais aussi d'une croissance organique de ses ventes de plus de 10%, due à une légère hausse en volume, à un effet périmètre lié à des acquisitions et à une croissance en prix portée par l'inflation.

"En dépit de nombreux facteurs exogènes adverses, notamment liés à de fortes inflations généralisées, la rentabilité du groupe démontre une très bonne résistance", estime M. Coquart.

Le groupe subit une hausse des prix sur ses matières premières et composants (+15% sur ces neuf mois), sur l'énergie et les transports.

Il a relevé ses prix de 9,9% mais moins que ses coûts. Du côté des salaires, "il y aura probablement des gestes" en 2023 de nouveau, a déclaré M. Coquart lors d'un échange avec des journalistes.

L'approvisionnement s'améliore

Du côté de l'approvisionnement, "la situation s’est améliorée sur les matières plastiques et mécaniques. Il reste deux sujets complexes: les composants électroniques, et en Amérique du nord - 40% de notre chiffre d'affaires - des problèmes spécifiques à la chaîne logistique en Chine" confinée pour cause de Covid.

Du côté des ventes, "ce qui souffre le plus est la part résidentielle, les gens réallouent certaines dépenses, notamment en Europe", selon M. Coquart. "A contrario nous avons une belle croissance en Inde, au Moyen-Orient, et sur le segment des produits d’efficacité énergétique".

Legrand a d'autant moins de visibilité qu'il fonctionne sans carnet de commandes. Pour autant, "notre force est de savoir nous adapter, quelle que soit la situation économique sous-jacente", assure son directeur.