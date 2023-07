belmpro.fr , nouvel outil en ligne de Bel’M pour les professionnels

La plateforme belmpro.fr a été conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des professionnels et leur founir un espace sécurisé associant proximité avec les équipes Bel'M, polyvalence pour une gestion facilitée des projets quel que soit le lieu du professionnel et praticité grâce à la mise à disposition des informations sur les commandes ou les produits de la marque.

Tout Bel’M en un outil

L’ambition était de permettre aux clients d’avoir accès à l’ensemble des informations et services Bel’M en un seul et même endroit. Une centralisation des informations qui facilitera le quotidien des professionnels, où qu’ils soient, en toutes circonstances.

D’une navigation fluide, le site belmpro.fr offre désormais l'accès à des fonctionnalités et à du contenu qui enrichissent l'expérience client, apportent un meilleur service aux professionnels et contribuent à leur faire gagner en efficacité.

Il permet :

- de télécharger une bibliothèque de photos pour accompagner les clients dans la création de leurs communications ;

- de traiter instantanément les contacts qui sont collectés via le site Bel’M, transmis aux partenaires de la marque pour de belles opportunités de vente ;

© Bel'M Le site a été conçu à la fois pour les ordinateurs et les divers appareils mobiles (tablettes...). Il peut donc être utilisé das l'entreprise comme sur le terrain.

- de connaître les délais de fabrication par type de produits pour informer les clients ;

- d'avoir accès au suivi des commandes et des devis, avec la possibilité de télécharger les accusés de réceptions, et suivre l’évolution des commandes à toutes les étapes de fabrication, pour anticiper les plannings.

- de profiter de la gestion documentaire avec une recherche fluide et simple (parmatériaux, gammes, type de pose…), et d’accéder aux plans techniques, certificats, attestations de performances, pour préparer facilement les données techniques. De commander en ligne les catalogues, les OAV de la marque pour améliorerles ventes.

- de déclarer les SAV, et de suivre en ligne l’avancé des dossiers, mais aussi de commander des pièces détachées pour renouveler les éléments d’usure, et prolonger la durée de vie des produits.

Un éco-système complet

Conçu pour être compatible avec tous les ordinateurs et appareils mobiles, le site s'adapte à l'écran facilitant ainsi l'utilisation du professionnel quel que soit son lieu de travail (bureau, chantier, ...).

Avec ce nouveau belmpro.fr, la marque offre une solution complète, pratique et personnalisée aux professionnels du secteur. Ce site vise à faciliter leur travail au quotidien en mettant à leur disposition les outils nécessaires pour gérer efficacement leurs projets et accéder aux informations pertinentes sur les produits de la marque. Un outil clé, dans un contexte économique difficile où l’exigence des clients finaux sera de plus en plus forte.