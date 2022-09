Belmet ouvre une quatrième agence en Bretagne

Et de quatre ! Belmet, filiale de la société brestoise Cofibel spécialisée dans la distribution de produits métallurgiques et de fournitures industrielles, part à la conquête de la Bretagne. Déjà présente dans le Finistère (Brest et Quimper) et dans les Côtes-d’Armor (à Saint-Brieuc), l’adhérent de la branche acier de Socoda s’implante dans l’Est, plus précisément en Ille-et-Vilaine, à Chateaubourg. Implantée au cœur du parc d’activités des Portes de Bretagne dans un triangle tissé entre Rennes, Fougères et Vitré, cette nouvelle agence « dessert principalement le département d’Ille-et-Vilaine, avec la possibilité de rallier la Basse Normandie et la Mayenne. » Elle concurrencera Prolians, Orexad-Brammer et KDI.

7 M€ d’investissements

Inaugurée le 5 septembre 2022, elle s’étend sur 13000 m² et compte 4 000 m² de stockage et de bureaux et une équipe d’une quinzaine de salariés. Cout de l’opération : 7 M€. Elle commercialise plus de 1 200 références (acier, inox, alu, bardages et couvertures) et distribuera prochainement des poutrelles de 15 m de long. « Les ambitions de l’agence de Châteaubourg ont été revues à la hausse par rapport à la version d’origine, explique François Bellion, dirigeant de Belmet. Nous avons globalement augmenté notre niveau de services en renforçant nos capacités de livraison, en étoffant notre gamme de produits et en gonflant nos effectifs de près de 30%. Nous souhaitons ainsi apporter à nos clients une offre différenciante vis-à-vis de nos confrères présents sur le bassin rennais. » Il est vrai que le négociant fait face à de nombreux concurrent dans cette zone de chalandise : deux établissements Prolians, deux dépôts Orexad-Brammer, et une agence Kloeckner Metals.

Pour rappel, l’enseigne Belmet qui « rayonne sur l’ensemble du territoire breton », a réalisé un chiffre d’affaires de 57 M€ en 2021 (contre 37 en 2020).