Beissier lance un nouveau concept merchandising

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer Négoce matériaux Supprimer Dans les agences Supprimer Beissier Supprimer France Supprimer Valider Valider

Mettre en avant les marques Bagar et Prestonett pour les imposer dans toute la France. C’est avec cette idée en tête que Beissier a développé un nouveau concept merchandising. L’objectif annoncé est clair : faire grimper le chiffre d’affaires Beissier pour l’entreprise mais aussi pour les distributeurs.

« Nous voulons que le prix du panier moyen augmente grâce à cette mise en avant de nos produits », confie Lisa Chivelas, chargée de communication et de marketing opérationnel chez Beissier. Et cela passe par un nouveau concept destiné à la distribution professionnelle et qui concerne les deux marques, Prestonett et Bagar, de manière un peu différente. Le kit merchandising a été conçu comme un concept global avec dès l’entrée du point de vente des stickers des deux marques à coller sur les vitres. Ensuite deux zones, une dédiée à chaque marque, sont proposées. Pour Bagar, il s’agit d’un cache palette associé à un corner qui présente tous les produits de la gamme. Pour Prestonett, il s‘agit de mettre en avant des outils d’aide au choix sur le linéaire et notamment au niveau de la main courante où des échantillons produits sont positionnés.

Merchandising Beissier 2 Close Lightbox

Une image plus qualitative



« Nous présentons ainsi une offre compréhensible plus facilement avec un code couleur mais aussi une offre plus profonde et plus large. Cela permet de renvoyer une image de marque beaucoup plus qualitative », précise Lisa Chivelas. Beissier est très présent historiquement en Ile-de-France, mais ce renouveau merchandising a pour objectif de prendre des parts de marché dans toute la France en renforçant sa présence et sa visibilité en magasin. Dans le détail, la boutique Prestonett (d'un ou deux mètres de largeur, selon les besoins) a été pensée avec un fronton recto-verso au-dessus de l’étagère (non fournie), un kakémono qui servira de guide de choix et une main courante avec des applications réelles pour mieux se rendre compte du rendu. Les objectifs de cette présentation sont dévoilés par Lisa Chivelas : « nous voulons augmenter la visibilité de l’offre, figer l’allocation des linéaires, faciliter la lecture de l’offre et regrouper l’assortiment produits. Toutes les catégories d’enduits sont représentées sur le linéaire. »



Un vendeur muet



Cela doit aussi libérer du temps au distributeur. Les cinq échantillons présents au niveau de la main courante peuvent être choisis selon chaque magasin. Des échantillons qui sont attachés grâce à un système de scratch pour permettre plus de modularité dans la présentation. Les nouveautés sont également facilement mises en avant via un sticker « nouveautés ». Pour la marque Bagar, le dispositif est plus simple étant donné le type de produits. Il s’agit d’un habillage de palette avec un corner palette qui sert d’aide au choix. Là encore, l’objectif est d’accroître la visibilité de la marque et d’informer sur la gamme qui est présentée dans son ensemble avec une segmentation par utilisation grâce à un code couleur. Le système Bag Max, destiné aux chantiers de plus de 500kg, est également mis en avant. A noter que le kit merchandising complet coûte 350€ mais qu’il est gratuit pour les commandes supérieures à 3000€. Sa durée d’implantation est d’au moins trois mois sachant que Beissier souhaite que les distributeurs le garde le plus longtemps possible en magasin. Le kit est clé en mains, car ce sont les équipes Beissier qui se chargent de l’installer.

Si des tests de mise en place du concept ont été menés depuis fin janvier, celui-ci sera largement déployé à compter de la mi-mai au sein de la distribution professionnelle. Avec pour objectif « une centaine de points de vente implantés, sur toute la France, sur cette année », souhaite Lisa Chivelas.