Bédarieux : l’école Joliot-Curie fait peau neuve

À Bédarieux, les travaux de réhabilitation de l’école Joliot-Curie se sont achevés. Celle-ci a également bénéficié d’une rénovation énergétique.

Le chantier de rénovation de l’école Joliot-Curie, située à Bédarieux (Hérault), a pris fin. Celui-ci a été officiellement inauguré le mardi 23 novembre 2021 par Francis Barsse, le maire de Bédarieux, et de nombreux élus, accompagnés des différents acteurs institutionnels, éducatifs et économiques du projet, ainsi que des parents d’élèves.

Les travaux ont porté sur le remplacement des menuiseries et la sécurisation des vitrages, le changement des dalles de faux plafonds et le rafraîchissement des peintures. S’y sont ajoutées la réfection des cours extérieures et la mise en sécurité de l’école. Quant à la rénovation énergétique, elle a concerné l’isolation des combles, le remplacement des éclairages par des luminaires 100 % LED à économie d’énergie, et aussi de la chaudière permettant un gain énergétique de 50 %. Par ailleurs, des espaces naturels ont été créés avec la mise en place de massifs de plantes aromatiques.

Le coût total de ces travaux s’élève à 285 k€ avec la participation de l’État (80 %) dans le cadre du plan France Relance, de la Région Occitanie et d’Hérault Énergies.

Rappelons que cette opération s’inscrit dans la continuité du plan pluriannuel de rénovation des écoles publiques, un programme lancé par la municipalité avec un coût global de 1,3 M€.