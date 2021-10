Beauval : les dernières tours de Meaux ont été démolies

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux d’aménagement des terrains des anciennes tours Alsace et Anjou ont été lancés. De nombreux logements y seront installés d’ici quelques années.

Afin de renouveler le quartier de Beauval, la mairie de Meaux (Seine-et-Marne) a démoli les tours Alsace et Anjou le 7 mars 2021. Des travaux de rénovation ont déjà été engagés par Pays de Meaux Habitat dans la zone concernée depuis le mois de septembre 2021, six mois après la destruction. Le chantier consiste surtout à réaliser la voirie et des places de stationnement, ainsi qu’à établir ou à étendre les réseaux d’électricité, d’eau et de téléphonie, les espaces verts et le chauffage urbain.

Des équipements publics seront construits à la place du bâtiment Anjou afin d’accueillir les nouveaux enfants du quartier. Un bâtiment de 64 appartements en accession à la propriété devrait également être créé. Cette opération sera assurée par le promoteur immobilier Plurial. À l’emplacement du bâtiment Alsace, une résidence seniors de 130 logements a été envisagée avec 65 logements en accession à la propriété. Ce chantier devrait être lancé d’ici 2024 par LP Promotion. Un autre immeuble de 65 logements en accession à la propriété aménagé par Bouygues Immobilier sera également bâti sur le site.