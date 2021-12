Beauvais : un nouveau rond-point provisoire rue Charles-Tellier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Un carrefour giratoire provisoire a été aménagé à l’intersection entre l’avenue Blaise-Pascal et la rue Charles-Tellier.

Afin d’améliorer la sécurité et le confort des usagers, la Ville de Beauvais (Oise) a réalisé les travaux d’aménagement d’un rond-point provisoire, à l’intersection entre la rue Charles-Tellier et l’avenue Blaise-Pascal. Il s’agit du quatrième et dernier rond-point construit après celui de l’avenue Corot et ceux de l’avenue Kennedy, avant la fermeture de l’avenue Blaise-Pascal, officiellement le 3 janvier 2022, pour la construction d’un pont qui longe l’avenue.

Ce rond-point provisoire est destiné à fluidifier la circulation des véhicules sur ces axes autour du giratoire très fréquentés aux heures de pointe. Il a aussi pour objectif de diminuer les blocages créés par le carrefour à feux. Avant le début de l’opération, les feux tricolores ont été supprimés. Les travaux ont duré trois nuits consécutives, du lundi 6 décembre au jeudi 9 décembre. Toutefois, la circulation a été maintenue pendant toute la durée du chantier. Elle s’effectuait en alternat de 19 h à 5 h par feux tricolores de chantier avenue Blaise-Pascal, avec une limitation de vitesse à 30 km/h au droit des travaux.