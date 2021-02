Beauvais : ouverture de la nouvelle résidence senior de Domitys « Les Tisserands »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Equipement Supprimer Valider Valider

La nouvelle résidence senior de Domitys « Les Tisserands » à Beauvais est enfin opérationnelle.

La société Domitys s’est lancée dans la construction d’une nouvelle résidence senior à Beauvais (Oise). Cette infrastructure, sous la direction d’Agathe Brunel, a ouvert ses portes le 25 janvier 2021. Elle propose 109 appartements allant du T1 au T3, ainsi qu’une piscine, un restaurant, un bar, une salle de sport et un espace bien-être et esthétique. Les logements se dotent de volets roulants électriques, de larges portes et d’une cuisine équipée. Ils profitent en outre d’une terrasse, d’un balcon ou d’un jardin privatif. Les logis peuvent être meublés ou non selon les préférences des résidents.

La construction de cette infrastructure a pour but d’apporter confort, quiétude et bien-être aux seniors qui veulent être indépendants, mais bien entourés. À ce titre, une équipe attentive, dynamique, conviviale et surtout disponible sept jours sur sept, de jour comme de nuit restera à leur disposition.