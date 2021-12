Beauvais : les travaux de voirie pour ce mois de décembre 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

À Beauvais, plusieurs aménagements de voirie sont réalisés durant ce mois de décembre.

Pour ce dernier mois de l’année 2021, la municipalité de Beauvais (Oise) entreprend plusieurs travaux de voirie dans différentes parties de la ville. Jusqu’au 17 décembre prochain, une réfection des trottoirs est en cours rue Ricard. Des opérations similaires, concernant la voirie et les cheminements piétons, sont menées au niveau de la rue de l’Échelle et de la rue Sainte-Marguerite. De même, à l’intersection de la rue de la Madeleine et de la rue d’Alsace, la Ville effectue également des travaux de réfection de trottoir.

Du côté de la rue Lebesgue, le parking attenant sera réhabilité. Au croisement du n°8 de l’avenue Jean-Moulin et du n° 17 de la rue Rabelais, une place dédiée aux personnes à mobilité réduite (PMR) sera créée. À l’école Gaston-Sueur, les accès seront mis en conformité PMR. Des travaux de voirie seront également lancés rue du Muid. Ces opérations s’étaleront jusqu’au mois de février 2022.