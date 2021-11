Beauvais : la zone d’activités Novaparc se dotera, en 2023, d’un nouveau site logistique XXL

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Valider Valider

Le nouvel entrepôt logistique, réalisé par le promoteur immobilier PRD, occupera une surface de 110 800 m², devenant le plus gros site de la zone d’activités Novaparc, dans l’agglomération de Beauvais.

Le promoteur immobilier PRD prévoit de construire pour le compte du gestionnaire d’actifs Harbert un entrepôt logistique au sein de la zone d’activités Novaparc à Beauvais (Oise). L’édifice occupera une surface de 110 800 m², répartie sur un terrain de 23,4 ha. Un permis de construire a dernièrement été accordé au promoteur, qui table sur un début des travaux avant la fin de l’année pour une livraison d’ici à février 2023. Le projet sera présenté lors du conseil communautaire de la mi-novembre 2021.



La future infrastructure se voudra conforme au label Breeam Very Good (standard de certification environnementale des bâtiments). À ce titre, le promoteur prévoit d’équiper le site de 62 000 m² de panneaux photovoltaïques, ce qui permettra de produire 13 mégawatts d’électricité. L’objectif serait d’être vertueux et de veiller à créer une zone d’activités à énergie positive.



L’aménagement de ce bâtiment a pour but de répondre efficacement à la demande croissante des régions Hauts-de-France et Île-de-France en infrastructures logistiques XXL et de dernière génération. Le futur site pourrait assurer la création de 400 à 700 emplois.