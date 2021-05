Beauvais : des travaux de rénovation urbaine engagés dans les quartiers Argentine et Saint-Lucien

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) porte plusieurs projets de requalification à Beauvais.

Les quartiers Saint-Lucien et Argentine à Beauvais (Oise) connaissent actuellement d’importants travaux de requalification. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Le 11 mai 2021, l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de l’Oise et quelques élus ont réalisé une visite technique des chantiers. Brigitte Lefebvre, conseillère départementale de l’Oise, et Caroline Cayeux, maire de Beauvais et présidente de la CAB, ont participé à cette visite guidée par Vincent Péronnaud, directeur général de l’OPAC de l’Oise.

Des opérations de requalification pour 367 logements sont prévues dans le quartier Argentine. Elles concernent l’immeuble D1 (1 à 3 rue du Maine) de janvier à octobre 2021, les immeubles E1 et E2 (20 à 30 avenue du 8 Mai 1945) de mars à septembre 2021, puis en 2022. S’y ajoutent les immeubles B3, B4 et B4 bis (5 à 7 rue de Sologne), de mai 2021 à février 2022, ainsi que l’immeuble C1 (2 à 16 rue du Maine) en 2022. Du côté de Saint-Lucien, la requalification concerne la tour N (2 rue du Docteur Magnier), de mars 2021 à mars 2022, et les immeubles D et G (1 à 13 square Phileas Lebesgue, et 10 et 12 rue Pierre Garbet) en 2022-2023.