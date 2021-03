Beauvais : coup de neuf dans l’immeuble D1, rue du Maine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Travaux Supprimer Oise Supprimer Valider Valider

Dans le quartier Argentine, à Beauvais, l’immeuble D1, 1 à 3 rue du Maine, fait l’objet d’une importante opération de réhabilitation.

L’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de l’Oise lance d’importants projets de réhabilitation des immeubles du quartier Argentine, à Beauvais, pour le confort de leurs occupants. C’est le cas de l’immeuble D1, 1 à 3 rue du Maine, qui abrite 43 logements. Les travaux sont entrepris dans le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU). Ils ont démarré depuis quelque temps et vont durer dix mois.

L’opération se concrétise, dans les appartements, par le remplacement de toutes les menuiseries, des chaudières et de certains équipements sanitaires. S’y ajouteront la modernisation des installations électriques, la mise en peinture ainsi que le désamiantage des menuiseries et des sols de salles de bains. L’immeuble D1 en question bénéficiera d’une réhabilitation thermique. Sur les 43 appartements de l’immeuble, 17 seront labellisés Habitat Senior Services.

La majorité des travaux sont confiés à des entreprises locales. On peut citer, entre autres, les sociétés Eurodem Désamiantage, à Beauvais, Ineo HDF, à Compiègne, et Vigreux, à Liancourt. D’un montant de 1,9 M€, le chantier est financé par l’OPAC de l’Oise avec la participation de l’État, du conseil départemental de l’Oise et de la communauté d’agglomération du Beauvaisis.