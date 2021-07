Beauvais : construction d’une salle des fêtes dans le quartier Argentine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le vendredi 2 juillet, la municipalité de Beauvais a approuvé le lancement de la création d’une salle des fêtes dans le quartier Argentine.

Le projet de construction d’une salle des fêtes dans le quartier Argentine figure parmi les démarches les plus récentes engagées par la commune de Beauvais (Oise). Il s’inscrit dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) qui envisage la transformation majeure de plusieurs quartiers prioritaires de la ville. Le coût de cette nouvelle construction est estimé à 2,9 M€.

La nouvelle salle des fêtes sera bâtie sur l’espace Morvan, rue du Morvan à Beauvais. S’étendant sur une superficie de 773 m2, l’équipement comprendra un hall d’accueil de 40 m2, un office de 35 m2 et une salle multifonctions de 215 m2, avec une capacité d’accueil de 120 convives par repas, et jusqu’à 150 personnes suivant la configuration. À ceux-ci s’ajouteront une salle de réunion de 50 m2, quatre bureaux associatifs, ainsi que des espaces de stockage destinés aux associations. À terme, cette salle polyvalente sera mise à disposition des Beauvaisiens et des associations.