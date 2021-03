Béatrice Gladel quitte Mapei pour Blanchon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer France Supprimer Europe Supprimer MAPEI Supprimer Valider Valider

Directrice marketing de Mapei France pendant près de quatre ans, Béatrice Gladel vient d’intégrer Blanchon au poste de directrice marketing et communication pour l’Europe. Elle remplace Stéphanie Boccalini partie sous d’autres cieux.

C’est Guillaume Clément, président de Blanchon Groupe, qui vient de l’annoncer. Béatrice Gladel a intégré, le 1er mars 2021, les équipes du fabricant de produits d'entretien du bois au poste de directrice marketing et communication Europe. Elle remplace Stéphanie Boccalini qui « a décidé de quitter Blanchon Group pour poursuivre d'autres opportunités. » Béatrice Gladel est, d’après son profil LinkedIn, « en charge de la stratégie marketing globale, du développement des offres et de la digitalisation des services utiles pour les clients (site internet, applications digitales, réseaux sociaux). »

Une ex-Weber et Mapei

Béatrice Gladel a un long parcours dans le secteur du bâtiment. Elle a, en effet, passé une vingtaine d'années au sein de Saint Gobain-Weber où elle a occupé notamment les fonctions de directrice régionale des ventes de directrice marketing pour la distribution professionnelle et les canaux DIY/e-commerce. Elle était récemment à la tête du marketing de Mapei France et directrice de la business unit DIY où elle a remodelé les gammes par typologie de client et développé l'offre pour les grandes surfaces de bricolage du fabricant de solutions de mise en œuvre et de décoration pour le bâtiment.