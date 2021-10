Béarn : mise en service d’une nouvelle centrale photovoltaïque

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Panneau photovoltaïque Supprimer Valider Valider

Dans le Béarn, l’inauguration de la nouvelle centrale solaire a eu lieu le 14 septembre 2021.

Une nouvelle centrale solaire a été créée en lieu et place de l’ancienne centrale thermique d’EDF, dans le Béarn (Pyrénées-Atlantiques). Occupant une surface de plus de 4 ha, l’installation se compose de 11 500 panneaux photovoltaïques et produit 4 MW d’électricité, soit l’équivalent de la consommation électrique d’environ 2 000 habitants. Sa mise en place découle d’un projet commun porté par les élus de la collectivité et EDF Renouvelables, une filiale du groupe EDF opérant dans le développement des énergies renouvelables.

Les travaux de construction ont été lancés en 2020. Une partie des fonds nécessaires à leur réalisation a été récoltée grâce à une campagne de financement participatif effectuée auprès des habitants des Pyrénées-Atlantiques et des départements limitrophes.

Rappelons qu’EDF Renouvelables a procédé à la mise en service de la centrale photovoltaïque le 14 septembre dernier. Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan solaire du groupe EDF, dont l’objectif est d’atteindre, d’ici 2035, 30 % de part de marché sur l’énergie solaire en France.