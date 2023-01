BDR Thermea ouvre un grand centre de formation à Saint-Denis

BDR Thermea ouvre un nouveau centre de formation à Saint-Denis. Avec 300 m² de salle pratique, 75 générateurs et l’objectif d’accueillir 1 200 stagiaires par an, le groupe revendique de disposer désormais grand centre de formation multi-énergie de France. Il se destine aux clients professionnels d’Ile-de-France et s’ajoute aux huit centres de l’entreprise répartis en France. Au total, BRD Thermea formera 2 500 clients professionnels par an.

« BDR Formation » forme aux solutions des marques du groupe : De Dietrich, Chappée, Oertli et SERV’élite. Il dispensera des formations certifiées Qualiopi, et validées par Qualit’EnR, d’abord autour des générateurs de chauffage. Puis, il proposera des formations sur des systèmes complets (ventilation, chauffage, eau chaude, rafraîchissement) et des chaudières hydrogène. Le centre assurera des formations en présentiel comme en distanciel et offrira une place à la réalité virtuelle en 2023. Des enseignements entièrement à distance sur le SAV, des présentations de nouveaux produits et des visites d’usines sont également envisagés.

BDR Thermea compte 15 sites de production en Europe, dont 3 en France, et 12 centres de R&D. En France, la filiale de 1 350 salariés prévoit d’investir dans la formation d’ici 2025, ainsi que dans la capacité après-vente et les logiciels. Elle s’est fixée l’objectif de posséder un centre à moins de 150 kilomètres de 85 % des installateurs et mainteneurs.