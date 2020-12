BDR Thermea France installe la première chaudière 100 % hydrogène en France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer hydrogene Supprimer Chaudière Supprimer Chauffage Supprimer Loire Supprimer Valider Valider

Après plusieurs essais à différentes échelles aux Pays-Bas, le premier test de la chaudière 100 % hydrogène de BDR Thermea en France s’effectuera dans la Loire, à Châteauneuf.

Des chaudières fonctionnant avec de l’hydrogène pur ou en mélange vont être fournies par BDR Thermea France à la commune de Châteauneuf, dans le cadre du projet Ilot@ge (Initiative locale pour la transition énergétique). Initié en 2014 par la mairie de Châteauneuf, ce projet consiste en une plateforme de production d’électricité et de stockage par hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables en milieu rural, pour des applications à usage domestique par autoconsommation.

L’hydrogène peut être utilisé de trois manières : pour alimenter une pile à combustible productrice d’électricité, pour être stocké dans une borne de charge ou pour être injecté dans un réseau de gaz et brûlé dans une chaudière.

C'est sur ce dernier point que s’est concrétisé le partenariat entre la commune de Châteauneuf et BDR Thermea France, afin de couvrir les besoins en chauffage du site. Et dans le cadre de ce projet sera installée la première chaudière fonctionnant à hydrogène pur en France. Le projet Ilot@ge vient d’être salué par le prix de l’Innovation Territoriale, catégorie Énergie et efficacité énergétique, aux Trophées de l’ingénierie territoriale.