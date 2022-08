BDD AEB repris totalement par ses actionnaires historiques

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Négoce matériaux Supprimer Entreprises Supprimer Industrie Supprimer Isère Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste isérois de la transformation et de la valorisation du bois de construction a opéré une nouvelle évolution capitalistique au profit de la famille de son dirigeant, Michel Cochet.

BDD AEB, groupe familial composé de Bois du Dauphiné (BDD) et Alpes Énergie Bois (AEB) implantés à Le Cheylas dans le Grésivaudan, a changé d’actionnaires. Bpifrance, le Fonds régional d’investissement Auvergne-Rhône-Alpes et Rhône Dauphiné Développement ont cédé « la totalité de leurs parts » à la famille de son président, Michel Cochet. Ce pool d’investisseurs s’était constitué pour soutenir l’une des principales scieries de bois résineux en France, spécialisée principalement la production de bois charpente et de couverture, dans la reconstitution de son outils industriel (suite à un incendie en 2009) et à faire face à un endettement important.

"Leader de la transformation et valorisation du bois de construction"

D’après le communiqué de bpiFrance, BDD AEB se porte bien. « Le groupe dirigé par Michel Cochet a pu redéployer ses activités industrielles et renforcer sa position au sein d’un marché en forte croissance. Il figure aujourd’hui parmi les leaders français dans le domaine de la transformation et valorisation du bois de construction. Il affiche désormais une performance remarquable sur le plan industriel, commercial et financier. » Sur l’exercice clos le 30 juin 2021 (12 mois), l’entreprise avait dégagé un chiffre d’affaires cumulé de près de 43 M€ : 28,85 M€ pour BDD et 13,88 M€ pour AEB.