Bayonne : troisième phase des travaux d’assainissement et d’eau potable dans le secteur Delay

La phase 3 du chantier démarre sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement de Bayonne.

La Communauté d'Agglomération du Pays Basque entreprend des travaux d’assainissement et d’eau potable dans le secteur Delay à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Ils s’inscrivent dans la continuité des réalisations de l’automne 2020. Le début des travaux est prévu pour ce mois de janvier. Cette troisième phase du chantier va durer 4 mois. Elle se situe au niveau de l’avenue de l’Interne Jacques-Loëb et des rues adjacentes. Cette étape vise la mise en place d’un réseau d’eaux pluviales, le renouvellement des canalisations d’eau potable et la réhabilitation des réseaux d’assainissement du secteur. L’opération permettra la mise en conformité du réseau d’évacuation d’eau de la ville.

La circulation et le stationnement des véhicules seront partiellement interdits selon l’avancée du chantier. La clinique Delay, les commerces et les établissements publics resteront toutefois accessibles. Les usagers de la route de l’avenue de l’Interne Jacques-Loëb sont invités à suivre les signalisations et les itinéraires de déviation mis en place.