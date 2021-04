Bayonne : le parking de la gare, dans le quartier de Saint-Esprit, réhabilité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Parking Supprimer Valider Valider

Au cœur du quartier Saint-Esprit, les travaux du parking de la gare seront bientôt achevés.

Ancré depuis les années 80 dans le quartier Saint-Esprit, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), le parking de la gare est sur le point de faire peau neuve. Ce grand chantier de rénovation, commencé en 2019, est presque achevé. Il permettra d’améliorer le confort d’usage avec six niveaux offrant plus de 400 places pour les véhicules et 44 places pour les deux-roues motorisés. Le rez-de-chaussée du parking sera réservé au stationnement de courte durée, avec une capacité d’accueil de 40 places. Un local sécurisé d’une capacité de 52 places pour vélos a également été aménagé.

Pour rappel, les travaux du parc de stationnement de la gare s’inscrivent dans le cadre de la création d’un pôle d’échange multimodal aux abords de la gare SNCF de Bayonne. Ce projet prévoit également l’aménagement du parvis de la gare, qui sera transformé en gare routière. Cette opération a déjà démarré. Elle est menée par le Syndicat des mobilités Pays Basque.