Bayonne : la résidence Balichon et ses 218 logements réhabilités d’ici fin mars 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Entretien-réhabilitation Supprimer Valider Valider

Les travaux de réhabilitation de la résidence Balichon, à Bayonne, sont en passe d’être achevés. L’échéance est fixée à fin mars.

La résidence Balichon, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), fait l’objet de travaux de réhabilitation depuis le premier trimestre 2019. Le 8 mars 2021, une délégation, comprenant des membres d’Habitat Sud Atlantic et de la municipalité de Bayonne, a effectué une visite du chantier avant sa livraison, prévue pour fin mars.

La réhabilitation des 218 logements de la résidence aura mobilisé 9 M€. Ce financement a permis de réaliser des travaux en trois volets. Le premier a visé une amélioration des performances thermiques et acoustiques grâce à, entre autres, l’isolation par l’extérieur, la réfection de l’étanchéité des menuiseries extérieures et l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée dans les logements. Le second volet a concerné les dispositifs de sécurité avec la mise en place de portes-halls, d’interphonie et de bornes escamotables. Les travaux du dernier volet consistaient en une modification des loggias, une rénovation des parties communes, l’éclairage des halls et la réfection des réseaux enterrés ainsi que des voiries.