Bayonne : la première phase des travaux du stade Jean Dauger prendra fin en avril 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La livraison de la première phase du projet de réfection du stade Jean Dauger est attendue pour avril prochain.

Le chantier de rénovation du stade Jean Dauger, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), se poursuit. La première phase des travaux, c’est-à-dire la construction de la nouvelle tribune est, est sur le point de s’achever. Elle devrait prendre fin en avril 2021. Il reste encore à aménager une boutique, un restaurant de 225 couverts, un espace réservé aux partenaires du club, un salon dédié aux séminaires et un autre pour les expositions. Le coût de la réalisation de cette première étape s’élève à 11,9 M€, dont 4,7 M€ proviennent de financements publics.

À sa livraison, la nouvelle tribune se voudra plus proche du terrain. Les supporters n’y seront qu’à 8 mètres de la ligne de touche, contre plus de 20 mètres actuellement. Les sièges passeront quant à eux de 3 275 à 3 746, dont 3 000 pour le grand public et 746 pour les partenaires.