Bayonne : des aides financières pour la réhabilitation de logements anciens

La municipalité de Bayonne aide les propriétaires et les porteurs de projet dans la réhabilitation des logements anciens.

La ville de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) a annoncé la mise en place du dispositif Hobetu le 16 mars 2021. Il s’agit d’un fonds d’aides destiné à la réhabilitation de logements anciens. Le soutien financier peut être sollicité pour des travaux de rénovation globale (plomberie et électricité), de sécurité incendie (évacuation sécurisée et désenfumage) ou d’amélioration thermique (menuiseries, chauffage et isolation). Il peut aussi être demandé pour les travaux de mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR), de valorisation du patrimoine (enduits, fenêtres…) ou encore d’attractivité commerciale.

Le dispositif Hobetu est destiné aux syndicats de copropriétaires, aux propriétaires et aux locataires qui veulent réhabiliter des logements dans les quartiers anciens de Bayonne. Les services en charge d’Hobetu doivent, par ailleurs, faire une visite du logement avant le lancement des travaux.