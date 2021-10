Bayonne : aménagement du parcours Adour

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

À Bayonne, environ 4 800 m de parcours jalonné seront créés entre le pont Henri-Grenet et le pont Charles-Vaillant.

La Ville de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) poursuit son projet d’aménagement de parcours sportifs lancé en 2020. Commencés il y a quelques mois, les travaux du parcours Adour se sont achevés en septembre dernier. Ils s’inscrivent dans le cadre d’un projet de création de circuits estivaux et dans la continuité du plan de développement vélo engagé par la Ville.

Le parcours Adour se déploie sur les berges des deux rives de l’Adour. Il s’étend plus précisément entre le pont Henri-Grenet et le pont Charles-Vaillant. Il offrira donc aux joggeurs et cyclistes 4 800 m de parcours jalonné sur les berges aménagées. En outre, une aire sportive sera intégrée au parcours. Elle sera aménagée dans la forêt urbaine plantée récemment au pied du pont Henri-Grenet, sur la rive droite de l’Adour. Cet espace a été conçu et adapté pour une pratique physique variée sur des agrès sportifs connectés. Il permet, entre autres, de suivre un entraînement avec un coach virtuel à l’aide d’une application. L’usager pourra accéder de son mobile à une bibliothèque d’exercices variés de renforcement musculaire, cardio et gainage.