Bâtir pour le Climat : "Les architectes doivent prendre à bras le corps les enjeux de recherche & développement", Nicolas Ziesel (Koz Architectes)

A l'occasion de l'événement Bâtir pour le Climat, organisé le 1er décembre au Parc des Princes, par le groupe Moniteur et les rédactions de Négoce, Les Cahiers Techniques du Bâtiment et Le Moniteur, Nicolas Ziesel, architecte DPLG & Co-CEO de Koz Architectes a partagé ses réflexions et ses recherches concernant les modes productifs au regard de la RE2020. Le bois et le calcul des données sont au coeur de ses problématiques.