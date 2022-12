Bâtir pour le Climat : "30 % des bâtiments assujettis au décret tertiaire se sont manifestés", Quentin Deslot (DHUP)

A entendre Quentin Deslot, chef du bureau de la qualité technique et de la réglementation technique de la construction à la DHUP, lors de la conférence "Le décret tertiaire" de Batir pour le climat, le décret "éco énergie tertiaire" n'est pas sorcier. Découlant de la loi ELAN de 2018, le décret a été promulgué en 2019, et a été suivi d'un arrêté en 2020.

"Il concerne les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², à l'exception des bâtiments de culte, de défense ou les bâtiments provisoires", a-t-il rappelé. Et les objectifs sont simples : "Il est possible d'abord de choisir un objectif de réduction de GES en valeur relative par rapport à une année de référence sélectionnée après 2010." Les bâtiments doivent ainsi réduire la consommation en Kw/h par m2 et par an de 40 % d'ici 2030, 50 % en 2050 et 60 % en 2060. Les acteurs peuvent aussi choisir de réduire la consommation de leur bâtiment en valeur absolue, déterminé en fonction du type de bâtiment : hôpital, cinéma, bureau, etc.



Operat pour renseigner les informations



Les acteurs peuvent renseigner les données de leurs bâtiments jusqu'au 31 décembre 2022. Ici encore, rien de compliqué, selon Quentin Deslot : "La plateforme Opérat permet de récolter les données de consommation énergétique annuelles découpées par source ou vecteur d'énergie, ainsi que la surface des bâtiments." La plateforme fait ensuite le calcul. Et Quentin Deslot est satisfait des remontées : "au 30 septembre 2022, date butoir initiale pour remonter les informations, 150 millions de m2 ont été renseignés, sur 500 millions de m2 estimés de parc tertiaire assujetti à la réglementation. Un taux de 30 %, donc."



En 2030, l'Etat vérifiera la tenue des objectifs par les bâtiments, et pourra sanctionner à hauteur de 1 500 euros les personnes physiques et 7 500 euros les personnes morales. "On compte surtout sur l'effet incitatif des prix de l'énergie et sur la conscience écologique des professionnels", conclut Quentin Deslot. Et le chef de bureau rappelle : "Les collectivités locales sont aussi concernées."