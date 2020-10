Bâtiments bas carbone

Les émissions de gaz à effet de serre sont la principale cause du réchauffement climatique dans le monde. Ainsi, en France, l’industrie du bâtiment représente 28 % des émissions de CO2, ce qui la positionne à la deuxième place des secteurs les plus émissifs, juste derrière les transports. Des émissions qui se répartissent, à parts égales, entre la construction et l’exploitation. D’où l’absolue nécessité de s’intéresser également aux émissions de carbone sur l’intégralité du cycle de vie. Retrouvez dans ce publidossier l’actualité des acteurs de la filière.