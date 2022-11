Bâtiment et biodiversité : comment habiter la nature ?

La biodiversité connaît, comme le climat, une crise sans précédent. Les effets de ce dérèglement global sont exacerbés dans les villes, où vivent la majorité des citoyens. Le secteur de l'aménagement urbain, qui porte une part importante de responsabilité dans cet effondrement du vivant, dispose de leviers d'action pour endiguer le phénomène, adapter la ville au dérèglement climatique et concrétiser le désir de nombreux citadins d'un contact plus étroit avec le vivant, préalable à sa protection. Le bâtiment, de l'investissement à la gestion, en passant par la conception, est un secteur-clé pour la préservation et la reconquête de la biodiversité.