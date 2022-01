Batiman sort un Guide d’aide à la décision

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec son « Guide de Choix », Batiman publie un document qui traduit les grands axes stratégiques pris par le réseau pour conquérir de nouvelles parts de marché. L'objectif de cet outil d’aide à la décision est de mettre en avant le savoir-faire, l’écoute et le conseil au cœur de la relation client.

Le Guide de choix développé par Batiman vise à transmettre de nombreuses informations techniques de façon ludique et proche des attentes concrètes des clients. Il présente l’intégralité des gammes référencées dans la centaine de points de vente du réseau Batiman : menuiserie extérieure, menuiserie intérieure et aménagement extérieur, hors cuisines et vérandas qui disposent de catalogues spécifiques. Plusieurs milliers de produits sont mis en valeur par une charte graphique moderne et des photos d’ambiance permettant un aperçu en situation. Le classement en 3 niveaux de gamme des familles de produits permet également de trouver rapidement les références les plus adaptées à chaque budget. Un accompagnement des clients dans leur projet est assuré par de nombreux focus, enrichis par un carnet de garantie, des conseils sur la réglementation thermique et l’architecture bioclimatique, des informations sur les certifications et le choix des matériaux ou encore des conseils sur la domotique, les chantiers en neuf et en rénovation ainsi que de nombreuses fiches techniques… Cet outil d’aide à la vente et de fidélisation à destination des adhérents du réseau peut être utilisé pour approfondir les besoins des clients, relancer un prospect et retrouver les datas techniques et médias produits rapidement dans la base de données, via le futur Intranet.