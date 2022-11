Batiman recrute de nouveaux adhérents

La fin d’année approche, et c’est l’heure des premiers bilans. Batiman, le groupement d’indépendants spécialisés dans la menuiserie et la cuisine, annonce de nouveaux recrutements au cours de l’année 2022. Le réseau a enregistré le renfort de dix nouveaux points de vente. La dernière implantation a été réalisée en août dernier en région Pays de la Loire.

Trois nouveaux magasins dans le sud de Nantes

Le groupement a recruté Nicolas Brethomé (enseigne Ozea) et ses trois établissements, situés dans un triangle au sud de Nantes : plus précisément à Sèvremoine, Haute-Goulaine et Aizenay. « Nous avons une superbe équipe de 12 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 2,2 M€ en 2021, mais j’ai souhaité rejoindre le réseau Batiman pour continuer à grandir, explique le nouvel adhérent. En effet, la centrale de référencements est très compétitive et la diversité du catalogue permet de trouver des solutions quand un produit n’est plus disponible chez un fournisseur. J’ai également été séduit par les outils digitaux mis à disposition, les opérations commerciales et le dynamisme de l’équipe du siège. Même si le marché risque d’être de nouveau tendu cet hiver, je suis très confiant, nous sommes dans l’action ! »

Un spécialiste de la rénovation

L’enseigne a aussi accueilli en juillet dernier en Provence, entre Saint Rémy de Provence et Cavaillon, Bernard Franzin, un spécialiste de la menuiserie sur le marché de la rénovation avec l’enseigne By my home. Dans son nouvel espace de 150 m² implanté à Mollégés, qui sera entièrement réaménagé aux couleurs du Batiman en début d’année 2023, il présentera toutes les références de l’enseigne pour attaquer le marché du neuf.

Consolidation en Corse

Le réseau de menuiserie a consolidé aussi ses positions en Corse. Cinq ans après être passée sous enseigne Batiman, Sébastien Mufraggi de l’entreprise Mufraggi Matériaux a ouvert une troisième adresse de 100 m² à Porticcio, au Sud de l’ile. Batiman s’est renforcé également en AuRA avec l’ouverture d’un quatrième point de vente chez Hausner dans la commune rurale de Langeac (Haute Loire).

Un ex-Fenêtrier Veka

Pour être complet, Guy Zebloun spécialiste de la menuiserie aluminium à Rodez (Aveyron) a intégré le réseau tout comme Tarn Menuiserie à Albi (un ex-Fenêtrier Veka) ou encore Thomas Roux Menuiserie. Ce denier qui dispose de deux points de vente dans le Lot et le Lot-Garonne, a adhéré au réseau en novembre 2021.