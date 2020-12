Batiman poursuit le développement de son réseau

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Négoce matériaux Supprimer Les stratégies Supprimer Menuiseries Supprimer France Supprimer Valider Valider

: L’enseigne spécialisée dans la menuiserie (intérieure et extérieure) et la cuisine a accueilli en 2020 six nouveaux magasins.

La stratégie de Batiman est, depuis deux ans, affichée : «la conquête de nouveaux territoires. » Avec un objectif : « parvenir à une couverture intégrale de l’Hexagone », ce qui revient à envisager une implantation dans 60 villes supplémentaires. Dans ce cadre, le réseau d’indépendants spécialisés dans la menuiserie et la cuisine a enregistré le renfort de six nouveaux points de vente au cours de l’année 2020. La dernière implantation a été réalisée à Figeac.

Trois magasins dans le Lot

Déjà à la tête des magasins de Saint-Pantaléon-de-Larche (Corrèze), Bretenoux (Lot) et Souillac (Lot), Pierre Bex a inauguré son quatrième point de vente à l’enseigne, et troisième dans le département du Lot, au mois de novembre dernier. Si les travaux d’aménagement de cette surface de vente de 95 m² ont été ralentis depuis le confinement, l’entrepreneur se dit confiant : « ce secteur reste entièrement à travailler, confie-t-il dans un communiqué de presse, mais l’équipe commerciale est dynamique, ça se présente bien. »

Renforcement autour du Bassin d'Arcachon

En Gironde, Damien Darroman a déployé le concept Batiman dans ses agences de Cestas (octobre) et Arès (janvier). En Rhône-Alpes, l’adhérent Jean-Louis Guerri a fait passer en janvier ses deux magasins de Davezieux (Ardèche) et de Salaise-sur-Sannes (Isère). « Un choix motivé essentiellement par la diversité du catalogue qui lui permet d’élargir l’éventail de propositions et l’accès au marché de la maison individuelle neuve, mais aussi par les outils de communication proposés par le réseau et la notoriété de l’enseigne. »

Consolidation en Corse

Le réseau de menuiserie a consolidé aussi ses positions en Corse. Trois ans après être passée sous enseigne Batiman, Sébastien Mufraggi de l’entreprise Mufraggi Matériaux d’Ajaccio (Mezzavia) a ouvert un nouveau point de vente Batiman à Porto-Vecchio en janvier. « Le premier propose une zone d’exposition de 600m2 et des services pour les particuliers et les professionnels, la deuxième adresse, qui dispose d’une surface de 150m2, est elle aussi dédiée aux clients professionnels et particuliers.»

