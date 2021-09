BatiCité : une exposition immersive pour développer éco-construction et éco-réhabilitation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pas-de-Calais Supprimer Ecoconstruction Supprimer Matériaux biosourcés Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Bâtiment Supprimer Valider Valider

Grosse fête au pied des terrils à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais) mardi 28 septembre 2021. A l’occasion des 20 ans du CD2E, pôle d’excellence de l’éco-transition, a été inauguré en grandes pompes BatiCité. Cet espace d’exposition entièrement dédié au bâtiment durable, et notamment aux écomatériaux vise notamment à aider les professionnels à monter en compétence en matière d’éco-construction et d’éco-réhabilitation.

Ecomatériaux, kesako ? Si le maniement de la paille, du bois, ou du chanvre en construction ou en réhabilitation ne vous est pas familier, foncez à Loos-en-Gohelle ! Au sein de l’exposition BatiCité ces matériaux biosourcés sont un peu les stars : on peut les toucher, connaître leurs propriétés, et même les observer une fois posés grâce à des écorchés de taille réelle.

L’exposition BatiCité développe cinq espaces thématiques dédiés à l’éco-construction - © Emmanuelle Lesquel / Le Moniteur Close Lightbox

L’exposition BatiCité développe cinq espaces thématiques dédiés à l’éco-construction. On y retrouve notamment une matériauthèque présentant les principales caractéristiques des écomatériaux et leur spécificité d’utilisation.

Quatre maquettes de bâtiment

Rénovation performante, construction passive, isolation paille ou chanvre sont ainsi visibles via quatre maquettes de bâtiments à échelle 1. Au menu également une partie dédiée aux énergies renouvelables, à l’achat public durable ou à la rénovation performante permettant de ne pas tomber dans les pièges de réhabilitations ne prenant pas en compte vapeur d’eau ou ponts thermiques.

Frédérique Seels, nouvelle directrice du CD2E, présente un écorché d’une construction en béton de chanvre. - © Emmanuelle Lesquel / Le Moniteur Close Lightbox

Frédérique Seels, nouvelle directrice du CD2E, présente un écorché d’une construction en béton de chanvre.

Salle des machines

C’est au sein de l’ancienne salle des machines et des compresseurs de la base minière du 11/19, site classé au patrimoine de l’Unesco, qu’a pris place l’exposition BatiCité.

Pilotée par la communauté d’agglomération Lens Lievin, et imaginée par l’agence Chelouti et associés (mandataire) avec Croisée d’archi, la rénovation du bâtiment de 2483 m² sp, est revenue à 5,6 M€ HT (y compris panneaux photovoltaïques (7MWh/mois et chaudière bois).

[...]