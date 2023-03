Bati Sens ne sera pas un feu de paille

La future caserne des sapeurs-pompiers de Rueil Malmaison dans l’écoquartier de l’Arsenal sera à ossature bois et isolée avec de la paille. L’image peut prêter à sourire. Le projet donne en tout cas à réfléchir. Pour Eric Bouvatier, président-fondateur de Bati Sens, jeune entreprise industrielle fabricant des murs à ossature bois avec isolation en paille, il valide surtout une intuition forte : il est possible de décarboner la construction et de l’inscrire dans une démarche d’économie circulaire.

« Le bois est un puits de carbone, la paille, qui n’est rien d’autre qu’un déchet agricole, également, explique-t-il. La botte de paille stocke plus de CO2 (14 kg CO2/m2) que ne va en générer sa mise en œuvre dans les murs ! En plus plus, la méthode constructive des murs bois & paille s’opère sans eau. »

L'offre pour créer la demande

C’est en avril 2022, qu’Eric Bouvatier a lancé Bati Sens, entreprise à mission dont la raison d’être est « Prendre soin de soi, des autres, et de l’environnement ». Après avoir réalisé un « benchmark » des acteurs de la construction bois-paille et même audité la ligne de production de l’un d’entre eux avec un ingénieur venu du monde de l’automobile, il se lance, persuadé que l’offre créera la demande. « Avec une longue expérience précédente dans le redressement d’entreprises en difficultés, je sais identifier les forces d’un process, corriger ses faiblesses et comprendre les besoins des clients. »

Cet article est réservé aux abonnés Le Moniteur Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]