Bassens : réfection de la rue de Gonrat jusqu’au premier semestre 2022

À Bassens, la rue de Gonrat est au centre d’un projet de réfection. Les travaux s’étaleront jusqu’au premier semestre de l’année prochaine.

Le projet de réfection de la rue de Gonrat à Bassens (Savoie) a été lancé en août dernier. Les travaux programmés portent sur la rénovation globale de la chaussée, l’amélioration de la lisibilité, l’enfouissement des réseaux secs (réseaux d’électricité et de télécommunications) ainsi que la sécurisation des cheminements piétons et de la traversée cyclable au niveau du giratoire. À cela s’ajoutent l’aménagement d’un dispositif limitant la hauteur des véhicules à 5,50 m et le remplacement des bacs roulants installés sur les trottoirs par des conteneurs semi-enterrés.

Les travaux se poursuivront jusqu’à courant 2022 avec l’enfouissement des réseaux secs à partir d’octobre et l’aménagement de la voirie au début de l’année prochaine.

L’ensemble des opérations s’élève à 578 k€. Elles sont financées par l’agglomération Grand Chambéry (Savoie), maître d’ouvrage de la partie voirie, et le Syndicat départemental d’énergie de la Savoie.