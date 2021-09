Bassens : la maison intergénérationnelle « Le Tiss’âge » ouvrira ses portes au premier semestre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Logement social Supprimer Valider Valider

La maison intergénérationnelle « Le Tiss’âge » de Bassens accueillera ses premiers occupants dans le courant du premier semestre 2022.

Lancés en 2020, les travaux de construction de la maison intergénérationnelle « Le Tiss’âge », située à l’entrée de la ville de Bassens dans le département de la Savoie, devraient se terminer en 2022. Le futur bâtiment doit notamment recevoir ses premiers occupants au premier semestre de l’année prochaine.

À terme, 33 logements autonomes se composant d’appartements T1 à T4 seront créés. S’ajouteront une salle commune, une cuisine partagée, une terrasse et un jardin. Par ailleurs, l’offre d’habitation sera proposée à des personnes de plus de 60 ans, à des familles aux revenus modestes et à des jeunes en insertion professionnelle.

Pour Habitat et Humanisme Savoie, l’initiateur du projet, l’objectif de la maison intergénérationnelle « Le Tiss’âge » est de permettre la mixité sociale et l’entraide entre les différentes générations de résidents. La présence quotidienne d’un animateur est d’ailleurs prévue pour inciter et assurer la pratique d’activités conviviales.