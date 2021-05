Basket de sécurité, le renouveau de la chaussure de sécurité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer France Supprimer Valider Valider

La chaussure de sécurité a connu bien des mutations depuis sa démocratisation dans les milieux de l’industrie et du bâtiment. Les fabricants ont d’abord élargi leurs gammes pour proposer des modèles de plus en plus pointus et spécifiques selon les corps de métier, avant de faire évoluer la chaussure de sécurité en termes de design et de confort, se rapprochant toujours plus de la chaussure de sport ou de loisir.

Ainsi ces dernières années la basket de sécurité a envahi les chantiers et les industries, séduisant chaque jour de nouveaux travailleurs.

Qu’est-ce qu’une basket de sécurité ?

Une basket de sécurité est une chaussure de sécurité qui reprend les codes de la chaussure de sport : design affiné et proche du pied, matériaux souples et légers, look moderne et dynamique.

Grâce à de nouveaux matériaux plus résistants et aux efforts de conception des designers, la basket de sécurité s’est affinée pour propser aux travailleurs une alternative plus profilée, parfois très proche d’une chaussure de sport traditionnelle. L’affinement du design va de pair avec la légèreté de la basket de sécurité. Et ce n’est pas un critère purement esthétique, il est aussi question d’améliorer le confort. Passé le respect des normes et la durabilité, le confort est ‒ ou devrait être ‒ le mobile d’achat n°1 des travailleurs concernant leurs chaussures de sécurité. Car, sur l’ensemble de la journée, c’est dans leurs chaussures professionnelles qu’ils passent le plus de temps. Il est donc important que les professionnels s’équipent en favorisant le confort et le design.

Pour gagner en confort, la basket de sécurité s’est inspirée des concepts et matériaux utilisés en milieu sportif : semelle épaisse en EVA pour l’amorti, patin de semelle en caoutchouc pour l’adhérence et matériaux malléables et aérés pour la tige de la chaussure. Ces matières, différentes de celles utilisées traditionnellement pour la chaussure de sécurité, confèrent également à la basket de sécurité une allure plus « racée » et un look plus moderne.

Une basket de sécurité est-elle aussi fiable qu’une chaussure de sécurité traditionnelle ?

Une basket de sécurité est une chaussure de sécurité. Elle doit donc respecter la norme EN ISO 20345, comme l’ensemble des chaussures de sécurité qui sont commercialisées sur le marché européen, et elle est dans l’obligation de répondre à toutes les exigences attendues en termes de sécurité : résistance aux chocs, à la perforation, à l’abrasion, au déchirement, etc.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le fait que la basket de sécurité soit plus légère et plus fine ne la rend pas moins résistante qu’une chaussure de sécurité traditionnelle. Souvent, sa finesse provient de l’utilisation de nouveaux matériaux. Ces derniers ont subi les mêmes tests normatifs que ceux de n’importe quelle autre chaussure de sécurité. Ainsi, des fabricants comme l’expert français S24 intègrent par exemple du carbone dans les embouts de protection. Comme dans le milieu du cyclisme, de l’automobile ou encore de l’aéronautique, le carbone est usité car il allie résistance et légèreté. Il permet donc de concevoir des embouts pour les chaussures de sécurité respectant la norme EN ISO 20345, qui ont l’avantage d’être plus fins, et surtout plus légers. Par ailleurs, le traditionnel cuir de la chaussure de sécurité est bien souvent remplacé par des matériaux synthétiques plus aérés, comme des toiles, du mesh, ou bien encore des microfibres, qui présentent des propriétés techniques très proches de celles du cuir mais en étant plus légères.

Bien entendu chaque métier ou utilisation à ses contraintes, et parfois l’utilisation d’une basket de sécurité aérée n’est pas envisageable, mais cela ne veut pas dire que, pour un usage adéquate, la basket de sécurité sera moins résistante.

Le fabricant S.24 donne une approche moderne pour prouver la légèreté de ses baskets de sécurité

À quels métiers est destinée la basket de sécurité ?

Une basket de sécurité conçue dans des matériaux aérés ne sera pas adaptée à un chantier extérieur ou salissant. Ces dernières sont plutôt à préconiser pour une utilisation en milieu sec ou relativement propre, comme les entrepôts logistiques, les industries propres, ou pour les métiers du bâtiment qui ne sont pas sujets aux salissures humides. En effet, une matière poreuse ou ajourée va très vite s’encrasser et donc se détériorer puisqu’elle sera difficile à nettoyer.

Il faut tout de même savoir qu’il existe des baskets de sécurité normée S3, conçue dans des matériaux hydrofuges (cuir, microfibres…), qui sont plus faciles à nettoyer. C’est une bonne solution pour les industries salissantes ou les métiers du bâtiment pour lesquels le nettoyage des chaussures de sécurité est une tâche compliquée. La basket de sécurité S3 réunit la facilité de nettoyage, la légèreté et la finesse.

Cependant, pour des chantiers extérieurs très salissants et éprouvants, un bon brodequin en cuir épais sera tout de même plus adapté. L’épaisseur du cuir va apporter la résistance nécessaire contre l’abrasion et le froid et la semelle épaisse et crantée sera plus adaptée à un travail en extérieur.

Attention tout de même à ne pas vous surprotéger inutilement. Utiliser une grosse chaussure de sécurité conçue dans un cuir épais en milieu intérieur chaud n’est pas conseillé. Si votre chaussure de sécurité reste intacte d’un point de vue extérieur, vous rencontrerez d’autres problèmes, notamment de transpiration. Bien que les doublures des chaussures de sécurité soient soumises à des normes, l’acidité de la transpiration accélère leur fin de vie.

Il est important de choisir la chaussure de sécurité la mieux adaptée à votre activité. Pour cela, demandez-vous si elle répond à l’emploi que vous en ferez au quotidien et ne la choisissez pas uniquement sur un critère de résistance. Par exemple, si un Rangers vous paraît plus robuste qu’une basket de sport, iriez-vous tout de même courir avec pour cette simple raison ?

Contenu proposé par S24