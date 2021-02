Basilique de Marienthal : une rénovation en plusieurs phases d’ici 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

La Basilique de Marienthal à Haguenau bénéficiera d’une rénovation complète programmée sur plusieurs phases jusqu’en 2024.

La première phase de la rénovation de la Basilique de Marienthal à Haguenau (Bas-Rhin) est déjà lancée. Elle comprend des travaux de révision, de peinture et de nettoyage des vitraux ainsi qu’une mise aux normes de l’éclairage. Elle devrait s’achever mi-mars 2021. « Nous aurions pu, compte tenu de la situation de pandémie, repousser les travaux, mais nous avons choisi de les réaliser afin de soutenir les entreprises et l’économie locale à notre modeste niveau » explique le recteur Franck Guichard. Les deux prochaines phases de travaux consisteront à rénover le transept et la nef.

Estimé à 250 K€, l’ensemble des aménagements intérieurs de la Basilique de Marienthal devrait s’achever en 2024. Pour information, un appel aux dons a été lancé pour soutenir le projet.