Bas Smets ouvre le prix Paysages et humanisme

Pour le Parc des ateliers de la fondation Luma à Arles (Bouches-du-Rhône), le paysagiste bruxellois Bas Smets a remporté la première édition du prix Paysages et humanisme, créé par l’association Planète Albert Kahn et la Société nationale d’horticulture de France. Présidente de la section Arts des jardins et conservateur général du patrimoine, Sylvie Depondt lui a remis cette récompense, le 8 décembre à Paris.

« L’homme sait ramener la nature là où elle ne peut y arriver seule ». Avec ce message réconfortant, le paysagiste Bas Smets a reçu le 8 décembre le premier prix Paysages et humanisme, qui enrichit les palmarès des deux organisations qui l’ont créé : l’association Planète Albert Kahn, habituée à récompenser des œuvres audiovisuelles dans ses prix internationaux (Pipak), et la Société nationale d’horticulture de France (SNHF), cantonnée jusqu’ici dans le domaine des obtentions florales.

De la photo au paysage

Le paysage s’impose comme un pont naturel : une évidence pour l’association qui porte le nom du banquier globe-trotter du début du XXème siècle, collectionneur de photos et créateur du Jardin du monde de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ; mais aussi pour la société savante qui incite désormais les jardiniers aux pratiques écologiques. Peut-on concevoir une telle prescription sans vision territoriale ? Acculé par cette question, Jean-Pierre Gueneau, président de la SNHF, s’est laissé convaincre par Sylvie Depondt, présidente de sa section Art des jardins, de créer un prix inclus dans le palmarès des Pipak.

Entre l’œuvre récompensée et l’intention des deux créateurs du concours, la résonnance humaniste a fait vibrer les quelque 200 participants à la cérémonie du 8 décembre : déterminé à prouver que « le végétal est plus fort que le béton », et pour cela à mener à bien son projet d’Arles (Bouches-du-Rhône) malgré les vicissitudes des confinements, Bas Smets a quitté ses bureaux de Bruxelles pour partager les six derniers mois du chantier avec les ouvriers. Plus que d’autres opérations, le Parc des ateliers de la fondation Luma restera gravé dans sa mémoire comme une victoire collective sur l’adversité, en terrain hostile.

Les aventuriers du sol stérilisé

sol stérile

En janvier 2020, les terrassiers et les ouvriers paysagistes de Guintoli et Genre modèlent les collines du futur parc, sur la roche nue.

« La dureté d’une barre horizontale et stérile m’a d’emblée frappé », témoigne le paysagiste, à propos de la friche ferroviaire décaissée au XIXème siècle, choisie par la Fondation Luma pour ériger un monument dédié à l’accueil d’artistes contemporains. Au pied de cet équipement conçu par l’architecte Frank Gehry, le paysagiste a néanmoins identifié immédiatement une source d’inspiration : « Les coquelicots m’ont révélé le potentiel de reconquête. J’ai voulu que le jardin garde une trace de cette végétation pionnière », dévoile Bas Smets.

Quel rapport entre ce message du paysage et les œuvres audiovisuelles mises en lumière par les Pipak ? Plus personne ne se posait la question au soir du 8 décembre à la SNHF, à l’issue d’une cérémonie dont les lauréats ont multiplié les démonstrations de la capacité des photographes à joindre l’anecdotique et l’absolu, entre les ténèbres du réel et les flashs de l’espoir.