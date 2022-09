Bas-Rhin : une seconde jeunesse pour le centre commercial Place des Halles à Strasbourg

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bas-Rhin Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Divers travaux de modernisation ont été effectués dans le centre commercial Place des Halles à Strasbourg (Bas-Rhin).

Le centre commercial Place des Halles à Strasbourg (Bas-Rhin) a fait l’objet d’un important projet de rénovation. Ce chantier, lancé par la société LaSalle Investment Management, a permis de renforcer l’attractivité du centre.

Dans le cadre de la première phase des travaux, livrée en 2019, la façade de l’ensemble immobilier a été refaite. La réorganisation du parvis figure également parmi les opérations effectuées durant cette période. Elle a permis d’ouvrir le centre commercial sur le centre-ville et de faciliter les flux. Quant à la seconde phase du chantier, elle s’est concentrée sur la rénovation intérieure du site. Le centre dispose désormais de six places modernes avec diverses activités. Ont notamment été aménagées la « Place aux kids », avec une aire de jeux d’environ 70 m², et la « Place au pep’s », avec des espaces d’animation. Cette étape du chantier a été livrée cet été.

Trois ans de travaux et 11 millions d’euros ont été nécessaires pour la rénovation de la Place des Halles, qui a été inaugurée le 7 septembre 2022.