Bas-Rhin : un réseau de chaleur écologique et optimisé verra le jour à Bischwiller

Les habitants de Bischwiller (Bas-Rhin) vont pouvoir bénéficier d’un nouveau moyen de chauffage à partir de septembre 2023. La municipalité a prévu de créer un réseau de chaleur urbain dans la localité. La présentation officielle du projet a été faite le 24 octobre 2022. La délégation de ce service public sera assurée par Idex et Lendosphere. Le réseau sera alimenté en chaleur par deux chaudières biomasse d’une puissance totale de huit mégawatts. Il sera raccordé à la chaufferie de l’hôpital de la commune et sera équipé de 124 sous-stations ainsi que d’un système d’hypervision. Ce dispositif permettra d’avoir une maîtrise en temps réel de la production et de la distribution.

Selon les estimations de la municipalité, une centaine de bâtiments pourront être raccordés, notamment les établissements scolaires, les hôpitaux, les Ehpad et les bâtiments communaux. Ce projet s’inscrit dans la politique de transition « climat-air-énergie », portée par la Ville.

Dans le cadre d’une ouverture à l’investissement privé, une campagne de financement participatif, adressée aux habitants et à l’ensemble du territoire du Bas-Rhin, a été lancée le 31 octobre 2022. Cette opération sera clôturée le 16 novembre 2022.